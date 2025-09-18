Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали «Совместное стратегическое оборонное соглашение».

Как сообщает агентство новостей Саудовской Аравии SPA, в ходе визита премьер-министр Пакистана Шариф встретился с бин Салманом в дворце Ямама в столице Эр-Рияде.

Во время официальной встречи делегации обсудили исторические и стратегические связи между двумя странами, а также ряд совместных рабочих направлений.

В заключение стороны подписали «Совместное стратегическое оборонное соглашение» в рамках усилий по повышению безопасности стран, а также обеспечению мира и стабильности в регионе и мире.

Подписанное соглашение направлено на расширение сотрудничества в области обороны и усиление совместной борьбы с любыми нападениями.

В соглашении подчеркивается, что любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на обе страны.