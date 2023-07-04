Академии наук Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о двустороннем научном сотрудничестве.

Как передает # со ссылкой на БТА, подписи под документом поставили президенты Болгарской академии наук (БАН) академик Юлиан Ревалски и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габибейли.

Церемония состоялась в Болгарской академии наук в присутствии посла Азербайджана в Болгарии Гусейна Гусейнова.

Соглашение направлено на укрепление научного сотрудничества между двумя академиями и расширение связей в различных областях, в том числе в сфере искусственного интеллекта, сейсмологии, изменения климата, космических исследований и технологий, культурно-исторического наследия и др.

Академии будут сотрудничать в разработке и реализации совместных научных проектов, содействии подготовке и обмену учеными, научной информацией, изданиями и публикациями, а также в организации совместных научных мероприятий.