Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, основываясь на официальных заявлениях, считают возможным подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до ноября 2024 года, то есть до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана, передает Report.

Было отмечено, что Азербайджан продолжает переговоры с Арменией о всеобъемлющем мирном соглашении на фоне меняющейся геополитической ситуации в регионе:

«Одним из спорных моментов при подписании мирного договора остается процесс демаркации границ. Правительство Армении ранее согласилось с требованиями Азербайджана передать несколько эксклавных сел внутри своих границ. Это привело к общественным протестам против этого решения в Армении, где протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

Подчеркивается, что обе стороны активизировали двусторонние переговоры, которые прошли в ряде столиц Европы и Содружества Независимых Государств.

«Официальные заявления позволяют предположить, что остается возможность подписать соглашение до конференции COP-29 в Баку, запланированной на ноябрь 2024 года», – говорится в отчете.