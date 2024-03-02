Ожидания официального Баку от Армении заключаются в том, что обе страны согласятся на мирный договор на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах, а на деле.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Министр подчеркнул, что мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы оно не создавало дополнительных вопросов в будущем.

«С января 2021 года Азербайджан начал предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией. В 2022 году Азербайджан объявил 5 базовых принципов, имеющих важное значение. Эти 5 базовых принципов были приняты Арменией. В то же время он был положительно оценен международным сообществом. Проект документа, подготовленный Азербайджаном и представленный другой стороне, также построен на тех же принципах и формируется в соответствии с нормами международного права», — подчеркнул Д.Байрамов.