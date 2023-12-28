«Целью Азербайджана является мирное соглашение с Арменией, мы очень близки к нему».

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что пока трудно назвать точную дату подписания мирного соглашения.

«Процесс демаркации и делимитации отнимает очень много времени, поэтому этот вопрос не будет включен в документ. С Россией данный процесс занял 25 лет, а часть границы с Грузией все еще не определена», — сказал Шафиев.