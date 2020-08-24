Месси и Роналду попали на обложку PES 2021

Konami представила обложку Pro Evolution Soccer 2021.

На обложку попали защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, форвард Маркус Рэшфорд, выступающий за «Манчестер Юнайтед», нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Впервые на обложку футбольного симулятора попали одновременно и Роналду, и Месси.

Pro Evolution Soccer 2021 – своеобразное обновление предыдущей части серии. Разработчики не планируют множество нововведений, поэтому игру можно будет приобрести дешевле, чем обычно. Релиз игры состоится 15 сентября. (sports.ru)