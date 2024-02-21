Во время выхода украинских военных из Авдеевки Донецкой области могли попасть в плен или пропасть без вести сотни солдат. Такую оценку приводит The New York Times со ссылкой на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

«Оценки того, сколько украинцев было взято в плен или пропало без вести, разнятся, и точный подсчет может оказаться невозможным до тех пор, пока Украина не укрепит новые оборонительные линии за пределами города. Но два солдата, знающие об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что эти цифры кажутся точными», – говорится в материале.

Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки. Однако точное количество не называлось. Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, но признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести. (УНИАН)