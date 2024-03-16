До 30 граждан Грузии, пытавшихся добраться до границы США через Мексику, попали в плен местного картеля, передает «Новости-Грузия».

Родственники рассказали, что похитители требуют 90 тысяч долларов в обмен на освобождение заложников.

Телеканал «Мтавари» показал сообщение одного из пропавших, которому позволили связаться с родными, чтобы попросить денег. Он рассказал, что содержится в подвале вместе с еще 120 заложниками. Судя по всему, среди них есть и граждане других стран.

Родственники обратились за помощью в МИД Грузии.

В МИД Грузии сообщили, что пытаются получить дополнительную информацию. Через посольство они связались с иммиграционной службой Мексики. До сих пор установить местонахождение граждан Грузии не удалось.

Источники «Пирвели» утверждают, что за 15 человек уже перечислена половина суммы, 45 тысяч долларов. Теперь якобы продолжается торг по остальным.

Собеседник телеканала, который посвящен в курс дела, считает, что на помощь местных властей рассчитывать не стоит. Он заявил, что граждан Грузии передали картелю непосредственно сотрудники мексиканской иммиграционной службы.