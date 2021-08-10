Нападающий Лионель Месси в скором времени станет игроком «ПСЖ».
Экс-футболист «Барселоны» договорился с парижанами о переходе, сообщает L’Equipe.
В ближайшие часы аргентинец прилетит в Париж.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на один.
Зарплата аргентинца составит около 35 млн евро в год с учетом бонусов.
Таким образом, не подтвердилась новость о том, что «Барселона» предложила Лионелю Месси подписать контракт после его прощальной пресс-конференции.
Информация барселонского телеканала betevé о последнем предложении не соответствует действительности, сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон и другие источники.
Факт предложения отрицают источники и в «Барселоне», и в окружении аргентинца. (sports.ru)