Нападающий Лионель Месси в скором времени станет игроком «ПСЖ».

Экс-футболист «Барселоны» договорился с парижанами о переходе, сообщает L’Equipe.

В ближайшие часы аргентинец прилетит в Париж.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на один.

Зарплата аргентинца составит около 35 млн евро в год с учетом бонусов.

Таким образом, не подтвердилась новость о том, что «Барселона» предложила Лионелю Месси подписать контракт после его прощальной пресс-конференции.

Информация барселонского телеканала betevé о последнем предложении не соответствует действительности, сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон и другие источники.

Факт предложения отрицают источники и в «Барселоне», и в окружении аргентинца. (sports.ru)