Участники переговоров Европейского союза достигли соглашения по первому в мире закону, регулирующему сферу искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил еврокомиссар Тьерри Бретон в соцсети X.

«Договорились», — написал он, прикрепив к публикации диаграмму, на которой показано, что Евросоюз — единственная территория, где есть регулирование сферы ИИ, передает РБК.

В то же время в ЕС признали, что соглашение по этому закону — пока политическое, а вот его детали еще предстоит проработать, передает ABC News. «Сегодняшнее политическое соглашение знаменует начало важной и необходимой технической работы над важнейшими деталями Закона об искусственном интеллекте, которые все еще отсутствуют», — сказал глава европейского офиса Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии, лоббистской группы технологической индустрии Дэниел Фридлендер.

Закон будет определять, как правоохранительные органы могут использовать камеры наблюдения на базе искусственного интеллекта; как ИИ можно применять в критически важной инфраструктуре; и как разработчики программ на базе ИИ будут нести ответственность за снижение рисков своих систем.

В частности, компании, которые разрабатывают модели на базе генеративного ИИ (может создавать что-то новое на основе алгоритма), должны будут составить техническую документацию, соблюдать законодательство ЕС об авторском праве и подробно описывать контент, используемый для обучения. Наиболее продвинутые базовые модели, которые представляют «системные риски», подвергнутся дополнительной проверке, включая оценку и смягчение этих рисков, сообщение о серьезных инцидентах, внедрение мер кибербезопасности и отчетность об их энергоэффективности.

Для разработчиков предлагают ввести штраф за нарушение правил в размере до €35 млн ($37,7 млн), или 7% от мирового оборота, в зависимости от нарушения и размера компании.