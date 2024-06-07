Администрация Джо Байдена ужесточает стратегию в области ядерных вооружений поскольку Россия и Китай в прошлом году не поддержали усилия США по обсуждению контроля над вооружениями, сообщило в пятницу, 7 июня, онлайн-издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена.

В частности, решено разработать новую гравитационную бомбу, а также продлить срок службы ряда атомных подводных лодок класса «Огайо», указал собеседник. «Администрация (Джо Байдена) также рассматривает возможность дальнейшей эволюции ядерных сил США перед лицом растущих ядерных угроз и работает над тем, чтобы ключевые союзники обладали потенциалом дальнего удара и средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты», — сказал чиновник, отказавшись вдаваться в детали.

Ожидается, что 7 июня о соответствующих планах Вашингтона объявит на конференции по контролю над вооружениями старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, следует из публикации.

На той же конференции в прошлом году советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с Китаем и Россией «без предварительных условий», напоминает Semafor. «Однако Пекин и Москва фактически отвергли эти предложения, что вынудило США изменить свой подход», — цитиирует издание слова чиновника.

Администрация Байдена все еще надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от них будет иметь последствия, добавил собеседник. Россия и Китай «столкнутся с ухудшением обстановки безопасности, если будут продолжать отказываться от сотрудничества», — указал он. (DW)