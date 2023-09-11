Медведев предложил приостановить России дипломатические отношения с Европейским союзом.

Как сообщает #, с таким предложением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик считает, что лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в Россию.

Комментируя разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, Медведев назвал принявших это решение расистами.

«Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию», — написал Медведев в своем Телеграм-канале.