«Учитывая достойные осуждения действия, совершенные в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, <…> мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше <…> уважение любимому эквадорскому народу, который живет во времена немыслимой жестокости, и еще раз подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами мира», — говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.