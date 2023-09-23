Иран и Мальдивы приняли решение восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году. Об этом сообщил МИД исламской республики.

«После встречи <…> министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахияна и министра иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллы Шахида в пятницу, 22 сентября 2023 года, на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Исламская Республика Иран и Мальдивская Республика в соответствии с интересами и чаяниями их народов подтвердили свое решение восстановить дипломатические отношения», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что Иран и Мальдивы договорились развивать отношения «на основе взаимного уважения суверенитета, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования». Тегеран и Мале решили укреплять сотрудничество в различных областях, включая инвестиции, торговлю, науку и технологические инновации, а также обеспечить беспрепятственные путешествия и контакты между гражданами двух стран.

В мае 2016 года Мальдивы решили разорвать дипломатические отношения с Ираном. Тогда в МИД республики заявили, что политика Тегерана «наносит ущерб миру и безопасности в регионе, что во многом также связано со стабильностью, миром и безопасностью Мальдив». Этот шаг был сделан на фоне ухудшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией. В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой.