Власти Великобритании объявили о расширении санкций в отношении России. В санкционный список внесены 350 новых позиций, в том числе 345 граждан и пять компаний, заявило во вторник, 15 марта, правительство в Лондоне. В числе прочих в черном списке оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе — владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Великобритания запретила данным гражданам въезд на свою территорию и заморозила их активы. (DW)