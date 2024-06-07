Генсек ООН Гутерриш уведомил израильского военного атташе в США о решении включить Израиль в черный список стран, «причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов». Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.

Отмечается, что обновленный вариант черного списка ООН будет обнародован на следующей неделе. «В Израиле опасаются, что решение… приведет к санкциям со стороны стран всего мира, в том числе с прямыми последствиями для поставок вооружений в Израиль», — сообщается в статье.

В этом списке уже были представлены Афганистан, Колумбия, Конго, Ирак, Мали, Мьянма, Сомали, Судан, Йемен и Сирия, а также некоторые террористические организации. Израиль станет первым демократическим государством, который может войти в список, отмечают израильские СМИ.