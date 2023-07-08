Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В обращении, опубликованном на сайте, говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, со второй половины дня 8 июля до вечера 10 июля в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в ряде районов ливни, грозы, на некоторых реках сойдут сели, будет дуть сильный ветер. В то же время с утра 10 июля до вечера 11 июля сильный ветер ожидается в городе Баку и на Абшеронском полуострове.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, учитывая, что в этот сезон люди направляются на пляжи для отдыха, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в воду опасно».