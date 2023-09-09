Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщает #, в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны сохранятся нестабильные погодные условия, будет дуть сильный ветер, в отдельных местах пройдут интенсивные осадки, ожидаются паводки на некоторых горных реках, грозы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать соответствующие правила безопасности.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

В целях защиты от селей и паводков рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных указанным стихиям, а при столкновении с подобной опасностью рекомендуется немедленно подниматься на ближайшую высоту.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями».