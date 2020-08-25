Матеуш Моравецкий «От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы»

Ситуация в Беларуси является «гордиевым узлом», от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом 24 августа во время открытия форума «Видение развития» в Гдыне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.

«Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы», – сказал премьер-министр Польши.

Он пригласил лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу. (gordonua.com)

| 2020-08-25T00:54:24+04:00 25 августа 2020, 08:27|12345 (Пока оценок нет)
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