Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге в качестве премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию канцелярии главы государства.

Торжественное мероприятие проходит в президентском дворце. Вслед за премьером Моравецким присягу принесут и другие министры.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.