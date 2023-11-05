Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью Interia, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции.

«Я не упаковал свои вещи. Я глубоко верю, что удастся обратиться к тем депутатам других формирований <…>, для которых важен суверенитет. Может оказаться, что некоторые депутаты проголосуют за нашу программу», — допустил Моравецкий.

Он также выразил надежду, что ему удастся сформировать новое правительство, однако в случае неудачи он также не исключил, что получит должности министра в кабинете действующего главы Польской крестьянской партии (PSL) Владислава Косиняка-Камыша, но не лидера польской оппозиции Дональда Туска.