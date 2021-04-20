Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом говорится в видеообращении, которое распространил офис украинского лидера.

Зеленский заявил, что на встрече политических советников Нормандской четверки, которое прошло 19 апреля, было предложено встретиться на линии соприкосновения, чтобы разрешить конфликт.

«Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — обратился Зеленский к Путину.