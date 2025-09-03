Президент России Владимир Путин позвал президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Я никогда не отказывался от этого, если встреча будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным результатам. Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.

Одновременно он усомнился, «есть ли какой-то смысл» в такой встрече, и вновь намекнул на «нелегитимность» Зеленского. «В соответствии с Конституцией Украины… никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено. Вообще никаких. Избрался на 5 лет. 5 лет прошло — всё», — отметил Путин. По его словам, «есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются» — они передаются спикеру Верховной Рады.

«Что нужно сделать действующим властям? Если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям — любые — решаются только на референдуме», — добавил Путин. Вместе с тем он заметил, что плебисцит невозможен при военном положении, а если Киев его все же отменит, тогда придется проводить выборы. «И этот процесс будет длиться бесконечно… Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации, так скажем аккуратно, проводить встречи», — заключил Путин. (moscowtimes.ru)