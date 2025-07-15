Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля поинтересовался, почему Украина до сих пор не ударила по Москве.

Об этом сообщил источник в Financial Times.

Отмечается, что Зеленский на этот вопрос ответил: «Мы можем, если вы дадите нам оружие».

В статье в The Washington Post говорится, что Трамп был недоволен своим разговором с президентом России Владимиром Путиным за день до телефонного разговора с Зеленским. Белый дом и Офис президента Украины не прокомментировали этот вопрос.