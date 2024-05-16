Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо отвечать на действия, подобные принятию эстонским парламентом закона об использовании замороженных российских активов.

Как сообщает #, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара», — написал глава Чечни.

Также Кадыров выразил уверенность, что «результативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы».