Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное предложение по обмену военнопленных украинцев. Он предложил США снять санкции со своих родственников, лошадей и самолета в обмен на пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный, сообщает «РИА Новости».

«У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров.

Предложение Кадыров сделал в ходе построения силовых подразделений в Грозном. На нем же показали пленных.

Ранее в санкционный список попали вероятные жены Кадырова (так считает Минфин США) — Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Также ограничения ввели против дочерей Кадырова Айшат, Карины и Табарик, дома моды Айшат Кадыровой Firdaws и Турпал-Али Ибрагимова, двоюродного брата главы Чечни. (moscowtimes.ru)