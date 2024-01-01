Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, информирует The Telegraph.

«Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по проиранским хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты, что вызывает хаос на мировых торговых путях», – говорится в публикации.

В частности, Шеппс сообщил, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление – «последнее устное предупреждение» хуситам, которое может быть опубликовано уже сегодня. При этом Лондон может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.

Два высокопоставленных представителя министерства обороны США сообщили The Telegraph, что администрация президента США Джо Байдена не будет сообщать о своих военных планах заранее, но не исключили перспективы нанесения авиаударов в ближайшем будущем.