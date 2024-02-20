Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения США в том, что Тегеран причастен к поставкам оружия йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы), атакующими американские корабли в Красном море. Соответствующее письмо дипломат направил председателю Совета Безопасности ООН, передает агентство Mehr.

Иравани подчеркнул, что Иран категорически отвергает эти обвинения, рассматривая их как предлог, который США «используют для оправдания и легитимизации своих незаконных действий и военной агрессии в отношении Йемена».

Иранский представитель подчеркнул, что Тегеран часто выступает за мирное урегулирование ситуации в Йемене путем переговоров и никогда не принимал участие в деятельности, не соответствующей резолюциям СБ ООН, включая продажу или передачу оружия.

Иравани подготовил соответствующий документ в ответ на обвинения США, озвученные в ходе заседания СБ ООН 14 февраля.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена. (gazeta.ru)