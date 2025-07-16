Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не стоит говорить об ударах по Москве. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам перед отъездом из Белого дома, передают «Известия».

«Ему не следует нацеливаться на Москву», — сказал Трамп.

Американский лидер уточнил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Трамп вновь подчеркнул, что в продолжающемся три года конфликте виноват не он, а его предшественник на посту президента Соединенных Штатов Джо Байден.