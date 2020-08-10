Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов

 Беларусь и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел встречу с председателем исполкома СНГ, главой миссии Содружества на президентских выборах в Беларуси Сергеем Лебедевым. Глава исполкома отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: выборы прошли в соответствии с законодательством республики, без навязывания «каких-то аморфных международных правил». Лукашенко в свою очередь констатировал, что как таковых международных правил и не существует.
«Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты — они же не хотят», — заявил президент.
| 2020-08-10T18:51:40+04:00 10 августа 2020, 21:05|12345 (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
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