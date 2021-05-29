По итогам переговоров в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, решено пустить новые рейсы «Белавиа» в российские города.

Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу. Накануне лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по 0,5 миллиарда долларов подписали 21 декабря в Москве. Минфин Беларуси отмечал, что по условиям документа первый транш предоставят до конца 2020 года, второй — в 2021 году. Белорусское ведомство сообщило о получении первой выплаты 30 декабря 2020 года. Минск рассчитывает получить второй транш до конца июня.

В октябре Беларусь также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как говорил Лукашенко, на эти деньги Беларусь погасила 200 миллионов долларов долга России за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.