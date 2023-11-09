Агдамский «Карабах» минимально уступил леверкузенскому «Байеру» в матче IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в игре забил игрок гостей Виктор Бонифасе. Он реализовал пенальти на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте.

Благодаря победе «Байер» увеличил число очков до 12 и обеспечил путевку в плей-офф турнира. У «Карабаха» шесть очков, он идет вторым в группе Н.

Отметим, что свой следующий матч в группе «Карабах» проведет 30 ноября в Норвегии против местного «Мольде». (Минвал.аз)