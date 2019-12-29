Лавров и Зариф обсудят СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в понедельник, 30 декабря, обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике, говорится в комментарии МИД РФ.

«Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов. Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам», — говорится в сообщении министерства. (РИА Новости)