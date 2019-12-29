Лавров и Зариф обсудят СВПД, Сирию, Персидский залив и энергетику

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в понедельник, 30 декабря, обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике, говорится в комментарии МИД РФ.

«Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую и энергетическую кооперацию с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов. Особое внимание будет уделено международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам», — говорится в сообщении министерства. (РИА Новости)

| 2019-12-29T17:18:56+00:00 29 декабря 2019, 21:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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