Жоан Лапорта вспомнил, как Лионель Месси покидал «Барселону».

В марте 2021-го Лапорта вернулся на пост президента клуба, победив на выборах. Летом того же года Месси покинул «Барселону» в качестве свободного агента и перешел в «ПСЖ».

«Мне было грустно. Я поставил клуб выше игрока.

Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.

Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать», – сказал президент «Барселоны».

В текущем году «блаугране» не удалось вернуть Месси, нападающий заключил контракт с «Интер Майами» после ухода из «ПСЖ». (sports.ru)