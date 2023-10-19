Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, судья по делу Негрейры постановил распространить статус обвиняемого не только на Жоана Лапорту но и на «всех лиц, которые были членами совета директоров футбольного клуба «Барселона» во время его пребывания в должности или которые были интегрированы в организационную структуру клуба и несли эффективную ответственность за принятие решений».

Напомним, ранее в октябре «Барселона» выступила с официальным заявлением по делу Негрейры, отметив, что клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов. (championat.com)