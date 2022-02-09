Украина выразила протест Словакии в связи с инцидентом с ее флагом, однако не расценивает его как целенаправленную антиукраинскую акцию и не считает, что случившееся повлияет на двусторонние отношения. Об этом в среду на брифинге заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«С правительством Словакии у нас прекрасные отношения, все хорошо, и на отношения Украины и Словакии этот инцидент не повлияет», — прокомментировал министр ситуацию, когда накануне депутат парламента Словакии облил водой флаг Украины.

Глава МИД Украины сообщил, что Украина выразила протест Словакии и потребовала извинений от депутата, добавив, что ему не известно, принес ли тот их. В то же время министр отметил, что произошедшее не было «целенаправленной антиукраинской акцией», а стало результатом более широкого противостояния, не связанного с украинским вопросом.