9 июня 2022 года в # вышла статья под названием «За кондиционеры ответишь», в которой рассказывалось о том, что в автобусе под номером 099- JZ-704 704 маршрута №39 не работали кондиционеры. # удалось выяснить, что автобус, о котором идет речь, принадлежит компании OOO «Kral transport».

Мы решили выяснить, почему же в автобусе этой компании отсутствует кондиционер. С этим вопросом мы обратились к владельцу этой компании Аразу Мирзоеву. Однако Араз Мирзоев отказался отвечать на поставленный вопрос: «Я не являюсь владельцем ООО «Kral transport»», — заявил он. Сотрудники Бакинского транспортного агентства опровергли высказывания Араза Мирзоева. «Он является владельцем «Kral transport», и мы именно у него потребуем ответа на вопрос о том, почему в автобусе, принадлежащем его компании, не работают кондиционеры» — пообещали сотрудники БНА (https://zerkalo.az/za-konditsionery-otvetish/).

# решило выяснить, были ли приняты в отношении руководителей компании «Kral transport» какие-то меры.

По словам главы пресс- службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, после обращения # руководители ООО «Kral transport» были вызваны в агентство. «Им объяснили недопустимость отсутствия кондиционеров в автобусах, и они обещали исправить недостатки», — сказал нам Маис Агаев.

Глава пресс- службы вновь подчеркнул, что главой ООО «Kral transport» является Араз Мирзоев.

Однако Араз Мирзоев, к которому мы позвонили, в очередной раз «отказался» от своей компании: «Я опять же повторяю, что не являюсь руководителем «Kral transport» и ничего не знаю о вызове в Бакинское транспортное агентство».