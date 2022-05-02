Российский военно-разведывательный самолет залетел в воздушное пространство Дании (одна из стран-основательниц НАТО), что стало причиной вызова посла в МИД страны. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

«Российского посла вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в сложившейся ситуации», — написал он.

По словам чиновников, самолет вошел в воздушное пространство Дании вечером 29 апреля восточнее острова Борнхольм, а затем влетел в воздушное пространство Швеции.

Министерство иностранных дел Швеции также сообщило, что российский посол будет вызван в Стокгольм, пишет Радио Свобода.

«Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел», — говорится в сообщении.

Начальник ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что поведение российского пилота было «безответственным и непрофессиональным», но прямой угрозы вооруженного нападения со стороны Кремля пока нет.