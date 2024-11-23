Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал лидеров Гаити, устранивших премьер-министра, «идиотами». После этого между странами возник скандал. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило The Guardian

Отмечается, что правительство Гаити вызвало посла Франции в стране, чтобы выразить протест по поводу «недружественных и неуместных» комментариев Макрона.

В среду французский президент назвал решение переходного президентского совета Гаити об отстранении премьер-министра – «совершенно глупым». Это решение было принято в начале ноября на фоне обострения бандитских разборок.

«Честно говоря, именно гаитяне убили Гаити, допустив наркоторговлю», – заявил Макрон.

После этих слов в Бразилии французский президент похвалил бывшего премьер-министра Гаити Гарри Кониля, отстраненного от власти из-за разногласий с советом. Макрон назвал его великим лидером.

«Они полные идиоты, им не следовало его увольнять», — сказал французский лидер.

Эти высказывания Макрона вызвали возмущение на Гаити (бывшей французской колонии). Однако в четверг, в Чили, президент, судя по всему, смягчил свой тон.

«Франция никогда не отвернется от кризиса… Никогда не будет двойных стандартов перед трагедией, будь то на Гаити или в Венесуэле, или у ворот Европы», — подчеркнул Макрон.

Издание объяснило, что руководство Гаити разрывают внутренние склоки, а троих членов переходного президентского совета, которому поручено восстановить безопасность и подготовить почву для выборов, обвиняются в коррупции. Они остаются на своих постах.

Также The Guardian добавило, что Франция обязалась выделить 4 млн евро в фонд ООН для финансирования миссии по обеспечению безопасности, испытывающей острую нехватку, призванную помочь восстановить безопасность на Гаити, а также профинансировать курсы французского и креольского языков для своих военнослужащих.

Кроме того, в МИДе Гаити сообщили, что на встрече посол Франции Антуан Мишон пообещал, что Франция останется на стороне Гаити, чтобы помочь восстановить безопасность и провести выборы.