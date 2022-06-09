В Азербайджане становится нормой игнорирование руководством частных компаний указаний власти.

31 мая 2022 года Бакинское транспортное агентство (БТА) при Исполнительной власти города Баку в связи с переходом на летний сезон направило письмо физическим и юридическим лицам, занимающимся регулярными пассажироперевозками.

В письме физическим и юридическим лицам поручается урегулировать с 1 июня систему кондиционирования автобусов в связи с повышением температуры воздуха в последние дни (https://apa.az/ru/sotsium/bta-s-zavtrasnego-dnya-v-avtobusax-budut-rabotat-kondicionery-483038).

Однако, кажется не все физические и юридические лица собираются урегулировать систему кондиционирования автобусов в связи с повышением температуры воздуха.

Как заявил # житель Баку Роял Мустафаев, в автобусе маршрута №39 под номером 099- JZ-704 704 не работали кондиционеры. «Пассажиры просто задыхались. Они возмущались и обвиняли в происходящем Бакинское транспортное агентство, которое не контролирует владельцев автобусов», — сообщил Роял Мустафаев.

Почему же сотрудники Бакинского транспортного агентства не заметили наличие проблем в работе кондиционеров автобуса маршрута №39 под номером 099-JZ-704 704? С этим вопросом мы обратились к заведующему отделом по связям с общественностью агентства Маису Агаеву.

«Ответственность за отсутствие кондиционеров в автобусах несут компании–перевозчики, так как эти транспортные средства находятся на их балансе», — заявил завотделом.

Как нам удалось выяснить, автобус, о котором идет речь, принадлежит компании OOO «Kral transport».

Мы обратились к владельцу этой компании Аразу Мирзоеву. Однако Араз Мирзоев отказался отвечать на поставленный вопрос: «Я не являюсь владельцем ООО «Kral transport»», — заявил он #. Сотрудники Бакинского транспортного агентства же опровергли высказывания Араза Мирзоева. «Он является владельцем «Kral transport»» и мы именно у него потребуем ответа на вопрос о том, почему на принадлежащем ему автобусе не работают кондиционеры» — пообещали сотрудники БНА.

«Граждане платят за проезд в автобусе и имеют право на получение услуг в соответствии с общепринятыми стандартами. Думаю, что руководители компании должны быть оштрафованы в соответствии со статьей 447.0.5 (об ответственности за несоответствие стандартам оказываемых услуг) Кодекса об административных проступках», — заявил # глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов.

Хотим отметить, что статья 447.0.5 Кодекса об административных проступках действительно подразумевает ответственность за несоответствие стандартам оказываемых услуг (e-qanun.az/framework/46960).

Кстати, кондиционеры также отсутствуют и в некоторых автобусах, принадлежащих компании Bakı Bus (azertimes.az/bezi-baki-buslarda-kondisionerler-niye-islemir). Интересно, был ли вызван владелец и этой компании в Бакинское транспортное агентство с тем, чтобы потребовать и у него ответа на вопрос — почему на принадлежащем его компании автобусе не работают кондиционеры?