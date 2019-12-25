Кто прав: западные историки или российский президент?

Признаться, нам трудно охарактеризовать, классифицировать политические взгляды российского писателя А.Солженицына. Кем же он был: демократом-диссидентом или же…

Тут нам на помощь приходят слова покойного академика Д.С.Лихачева о великом русском поэте А.Пушкине. Академик Лихачев назвал его певцом свободы и империи…

Наверное, то же самое можно сказать и о Солженицыне: конечно, он не любил преступный большевистский режим и разоблачал в своих произведениях. Но в то же время, и Солженицын был велико-державником, патриотом и поклонником великой России…

Теперь о самом главном: к чему мы все это говорим? Российский президент В.Путин называл великого русского писателя А.Солженицына своим другом, при жизни часто посещал его, имел с ним продолжительные разговоры о России, о ее роли в мире и т.д. и т.п.

Мы в свое время, по мере возможности, смотрели эти передачи. Да, смотрели чтобы понять главного российского политика, который является весьма противоречивым человеком: он не скрывает свою любовь и симпатию к советскому прошлому, в противном случае, не восстановил бы советский гимн.

Но в то же время В.Путин не любит основателя советского государства В.Ленина; в первую очередь из-за его атеизма, т.е. религиозных взглядов, плюс из-за той модели российской государственности, которую тот построил. «В.Ленин подложил мины под российскую государственность» — так не раз выражался В.Путин об отце мирового пролетариата.

Чувствуется, что ему близок «государственник» И.Сталин, к которому В.Путин не скрывает свою симпатию, но не имеет возможности открыто высказаться по этому поводу, потому что с именем Сталина связаны репрессированные миллионы, одним из которых был, конечно, и А.Солженицын.

Если быть правдивым, и современная российская государственность является «детищем» именно Иосифа Сталина, которого называли «отцом народов», который чуть ли не собственноручно чертил границы союзных и федеративных республик, о котором постоянно говорят, что товарищ Коба дал россиянам не только ядерное оружие и ракеты, но политическую карту, с помощью которой будущие российские правители смогут управлять в географическом плане самой большой империей мира…

Но дело даже не в этом. На днях российский президент провел очередную массовую пресс-коференцию, ответил почти на семьдесят вопросов. Но опять наше внимание привлекли совсем другие аспекты этой пресс-конференции.

Путин говорил о Второй мировой войне, о том, как, не только отдельные историки, даже международные организации, особенно, европейские структуры, искажают историю, приравнивают Советский Союз к фашистской Германии…

Конечно, мировая история–вещь сложная. Вдобавок, она довольно политизированная область.

Поэтому много сложностей и в истории мировых войн, особенно, Второй мировой войны. Мы не будем развивать «собственную версию» о пакте Молотова – Риббентропа, но ясно одно: сталинский режим и фашистская модель Германии были весьма схожими. Разоблачение преступлений сталинского режима показали, что в советских лагерях погибло не меньше людей, чем в фашистских; наоборот, даже гораздо больше людей стали жертвами советской классовой тирании, чем расистской-фашисткой…

Эти вопиющие, страшные факты стали достоянием мировой общественности благодаря в том числе другу В.Путина – писателю А. Солженицыну.

Но российский президент В.Путин, с одной стороны, говорит, что мы осудили культ личности и репрессивную политику И.Сталина, а с другой жалуется, что европейские историки «искажают» исторические факты, ставя знак равенства между Советским Союзом и фашистской Германии, хотя, еще раз заметим, что многое из того, что было в Советском Союзе, даже не имело аналогов в фашистской Германии.

Фашисты совершили массовое преступление только против еврейского народа, а Советы «наказывали» несколько народов, выселяли их в такие места, где они погибали от холода и голода. Дело дошло до того, что Советский Союз был почти единственным государством, который имел концентрационный лагерь для детей и несовершеннолетних.

Поэтому правы европейские и вообще, западные историки, которые проводят параллели между СССР и фашисткой Германией.

В случае фашистской Германии есть покаяние, чего не скажешь про Советский Союз, преемник которого – Россия косвенным образом продолжает имперскую политику в отношении бывших советских республик, что еще раз доказывает, что изменились только географические масштабы бывшей империи, а мышление остается прежним…