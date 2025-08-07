Oбнаружена карта под названием «Царская Россия — тюрьма народов»

Историки Назим Халилов и Эльнур Наджиев обнаружили карту под названием «Царская Россия — тюрьма народов».

Историки рассказали Aznews.az , что эта карта была опубликована в альбоме под названием «Империализм» (Москва, 1936):

«Хотя Ленин называл царскую Россию «тюрьмой народов», в 1922 году советская Россия превратилась в новую «тюрьму народов» — Советскую империю.

Мы также хотим ознакомить читателей с картой под названием «Экспансия России в Азии» (англ.: «Russian expansion in Asia»). Эта карта представлена в известной энциклопедии «Britannica». Из карты видно, что в 1533 году территория России была очень маленькой (обозначена коричневым цветом). Эта карта также доказывает, что Россия за счёт завоеваний (обозначены разными цветами) расширила свои территории и превратилась в великую империю».