Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и мэр города Рабат Фатиха Эль Мудни обсудили инициативу побратимства двух столиц — Баку и Рабата.

Об этом сообщило посольство Азербайджана в Марокко на официальной странице в соцсети «X».

«Сегодня посол Назим Самедов встретился с Фатихой Эль Мудни, мэром города Рабат. Обсуждалась инициатива побратимства двух столиц — Баку и Рабата. Это также стало возможностью пригласить госпожу мэра на 3-й Национальный городской форум в Азербайджане, который состоится в октябре 2025 года», — говорится в сообщении.