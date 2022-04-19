Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение нардепа Виктора Медведчука к Путину и Зеленскому обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

В комментарии российским СМИ Песков уточнил, что видео СБУ в Москве видели.

«В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука, однако никакой реакции пока нет», — ответил спикер Путина.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии добавил, что такой обмен будет происходить при посредничестве третьей стороны». (unian.net)