В Кремле назвали «нагнетанием напряженности» идею создать в Европе так называемый «военный Шенген» — зону свободного военного перемещения НАТО, аналогичную Шенгенской зоне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 24 ноября.

По словам Пескова, НАТО всегда считало Россию «так называемым условным противником». «Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля. По его мнению, в Европе «не желают прислушиваться к озабоченностям» Кремля и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности».

Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО, немецкий генерал Александер Зольфранк в беседе с Reuters предложил создать «военный Шенген», а именно зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Это необходимо, в том числе и для быстрой переброски войск и вооружений на восточный фланг НАТО в случае необходимости, пояснил он.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — сказал Зольфранк. По его словам, нынешняя бюрократия препятствует быстрой переброске войск по Европе.

«У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, — это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва логистики», — заявил в свою очередь Reuters глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. (DW)