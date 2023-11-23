Патриотические мероприятия с участием российских артистов провалены идеологами внутренних управлений «башен Кремля», «Старой площади», Минкульта, хотя на них тратят «безумные деньги». Об этом в интервью НТВ заявил Владимир Киселев — владелец патриотического радиохолдинга «Русская медиагруппа».

В качестве примера провала Киселев привел концерт 29 сентября на Красной площади, посвященный годовщине аннексии Россией четырех украинских регионов: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Возмущение Киселева вызвал вывешенный над сценой лозунг «Одна страна, одна семья, одна Россия».

«Я думаю, что это просто «пятая колонна». Потому что проводить мероприятие на Красной площади и вешать наверх название «Одна страна, один народ»… Хорошо, что вовремя удержали нашего верховного главнокомандующего, который не прибыл на это мероприятие. Вообще, кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии: «Один фюрер, один народ, одна страна»? Кто-то об этом думал? А эти люди называют себя профессионалами!» — сказал Киселев.

Он также раскритиковал организаторов за то, что они приглашают на подобные мероприятия артистов второго эшелона, а зрителей завлекают деньгами. Патриотического певца Shaman сотрудники внутренних управлений Кремля, по его мнению, таскают как «чушку по всем мероприятиям» и платят безумные деньги.

По словам Киселева, участников митингов собирают за деньги. «Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедолаг со всех районов Москвы и Подмосковья. При этом, что самое дикое, нашли форму оплачивать им прибытие и, немаловажный момент, выдавать деньги только после окончания мероприятия с гарантией, что люди отстояли эти три часа, зачастую глядя на сцене далеко не на тех артистов, которые являются для них привлекательными», — пояснил Киселев.

Считается, что Киселев входит в близкий круг Владимира Путина, его фонд ранее устраивал концерт с участием звезд и президента РФ. Forbes 2011 году со ссылкой на близкий к Кремлю источник писал, что Путин стал крестным отцом ребенка Киселева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что его шеф и шоу-бизнесмен действительно давно знакомы.

При СССР Киселев прославился как барабанщик группы «Земляне», а в 1990-е сблизился с криминальным миром Санкт-Петербурга. Он проходил по уголовному делу и, по данным следователей, имел связи с тамбовско-малышевской ОПГ, а затем занялся «теннисными VIP-турнирами» в северной столице, где познакомился с местной управленческой элитой. Вскоре после этого Киселев переехал в Москву и возглавил ФГУП «Кремль» сразу после прихода Путина к власти. (moscowtimes.ru)