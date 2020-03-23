Коронавирус: пандемия и неожиданная польза

Коронавирус, коронавирус и еще раз коронавирус. Это слово, а если быть точнее заболевание, больше уже похоже на какое-то заклинание. Последние 2-3 недели, то и дело во всех мировых и местных СМИ говорится о том, что это такое, чем оно опасно, сколько людей инфицированы, сколько вылечились, сколько на карантине.

Отдельной темой параллельно с этой информацией идут «позитивные» новости об экономике, о чрезвычайных положениях в тех или иных странах, о том, как народы загнали в свои границы, и даже по своим домам. Все в классике жанра зомби-апокалипсис из Голливудских фильмов, которые так и не получили Оскар, но сейчас так или иначе о них все вспоминают. Оказывается, в них рассказывалось о нашем «сегодня» — это реальность, в которую мы попали и не знаем, как быть, кроме как закупать гречку, макароны и туалетную бумагу.

До чего же нас довел «коронованный король» всех вирусов? Все в мире парализовано — решения пока никакого нет. Каждый день сообщения об инфицированных и умерших. Но в этой всей истории есть и другая сторона, на которую мы пока не обращаем внимания, а может, даже и не хотим ее видеть. Но то, что коронавирус оголил проблемы, развеял множество мифов и показал реальное положение дел по многим ключевым вопросам – это факт.

Начнем с медицины. Это первое, что на сегодня интересует всех. Практически все народы мира, которые сидят по домам и которым нечего делать, кроме как читать и смотреть новости о коронавирусе ( а вся лента только этими новостями и заполнена), с надеждой ждут новости от китайских, японских, французских, американских, британских, израильских ученных, что они вот-вот, сейчас найдут нам вакцину. Нет, товарищи, этой вакцины пока нет. В Китае, Японии, США, России, Иране и во всех остальных странах мира, пока лишь тестируют, но успешных результатов нет.

Теперь, в условиях, когда сыворотки нет, и никакого утешения, кроме как «лучше заболеть и получить иммунитет, все равно от коронавируса погибают какие-то 2-4%», мы наталкиваемся на такой вопрос. А куда делись все наши научные достижения в медицине? Где наши сильнейшие лаборатории, которые тестируют разные заболевания, и сами же находят анти-дот, или же вакцину, где научно-исследовательские центры, которые нас должны были защитить? За что мы (народы мира) платили им?

Практически все государства мира платили ВОЗ на создание центров по всему миру для борьбы с новыми видами заболеваний. Где результаты? Их нет. Ответов на эти вопросы тоже нет. Объяснения тоже вменяемого нет. А что есть? Есть коронавирус, с которым нам все еще бороться.

Коронавирус, искусственный это вирус или естественный не имеет никакого значения, опроверг миф о здоровом мире, о научном прогрессе медицины, об уровне образования, в том числе во многих развитых странах, где специализированных сильных инфекционистов оказалось не так много. Аптеки, что в Баку, что Брюсселе, что в Риме, Мадриде, Барселоне так и не смогли обеспечить население нужным количеством масок, спиртом и другими антибактериальными средствами. То есть разница между так называемыми странами «третьего мира» и развитыми оказалось не столь большой, порой даже наоборот, такие страны, как Азербайджан, Турция и другие во многом сыграли на опережение, поэтому и смогли уменьшить колоссальные проблемы.

Это не пропаганда против «загнивающей Европы», речь идет о мифах и иллюзиях, которые у нас сформировались о современном мире. Все это ударилось лицом о жесткую коронавирусную реальность.

Все сказки о развитой медицине и системах здравоохранения в Европе уничтожены. Нет там научных центров, нет ученых, которые спасли и спасают сегодня. Более того их нет нигде в мире. На научные медицинские исследования как выделялись огромные суммы, так и будут выделяться, даже после такого провала. А результат всегда будет одним и тем же. Поэтому перед миром будет и дальше стоять вопрос, как быть и как решать этот вопрос, насколько верно отдавать такую важную отрасль в частные руки, а не у национальных государств?

Но на фоне гибели стольких людей, введения режимов ЧП чуть ли не по всему миру, уничтожения в клочья экономик, хаоса на фондовых биржах и прочее, наживаются и зарабатывают фармацевтические фирмы и заводы. Без работы не остались только они. Более того, нужда в них тоже оказалась выше, чем когда — либо.

Другой вопрос – это новый миропорядок, который сформируется в посткоронавирусное время. Во-первых, оказалось, что фирмам, особенно мелким и средним, брать в аренду большие офисы и работать в помещениях нет необходимости, ответственные работники могут работать и зарабатывать деньги дистанционно. Это, кстати, можно сказать и о школах, университетах и других образовательных учреждениях. Все могут работать и учиться удаленно, главное, иметь доступ к интернету. То есть нужда в качественном и высокоскоростном интернете во всем мире возрастет.

Во-вторых, фирмы и кампании в одночасье проведут оптимизацию работников, потому что окажется, что такое количество работников не нужно. То есть коронавирус, вместе бедствием, которое он принес, ускорил также переход в новый мир, качественно другой.