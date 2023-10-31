Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в Китай для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. В рамках визита запланирована встреча министра обороны с военным руководством Китая, а также посещение нескольких компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Уже известно, что генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Джаном Юся.

Тут более всего интересна та часть сообщения, в которой говорится о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях. Любопытно, что тут может иметься в виду? Много ли у КНР разработок в военно-технической сфере, в которых могла бы нуждаться армия Азербайджана? Насколько они современны? Не уступают ли образцам военно-промышленных комплексов (ВПК) стран Запада, Турции, Израиля?

На эти вопросы # согласился ответить известный военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде:

— Сейчас сложилась довольно нестандартная ситуация в мире. При анализе данного события следует отделить военные, оборонные аспекты от геополитики.

Первое – основная продукция ВПК Китая базируется на разработках советского военного производства. То есть, я имею в виду, там были применены стандарты советского вооружения, которые китайцы, как это они умеют, довольно хорошо поработали, усовершенствовали, обновили, улучшили показатели. Но калибр, установки, и т. д. – всё осталось примерно неизменным.

Что это может дать Азербайджану? Всё же, несмотря на то, что наша армия довольно значительно перевооружилась на турецкие, западные, израильские и пакистанские образцы, всё еще высок процент советского и российского вооружения. Это и бронетехника, и артиллерийские установки, и те же автоматы Калашникова, и т. д. Соответственно, в определенной степени продукция китайского ВПК для Азербайджана может быть интересна. Плюс есть разработки, которые не заменяют, а дополняют вооружения Турции, Пакистана, Запада, и т.д. То есть, в этом плане и в плане развития вообще самого азербайджанского ВПК, конечно, это позитивный момент, и здесь, безусловно, Азербайджан может и свои какие-то разработки предлагать. Возможно, какое-то совместное производство создать, и т.д.

Плюс, конечно, сотрудничество с Китаем в определенной степени позволит Азербайджану как бы иметь партнера, который в вопросе взаимоотношений с Арменией занимал хотя бы нейтральную позицию. Открытой проазербайджанской позиции мы у Китая не видим, но с учетом того, что у него свои вопросы по отношению к Тайваню, который с их точки зрения рассматривается как сепаратистский регион, соответственно, в определенной степени мы можем рассчитывать на поддержку Пекина по многим вопросам во взаимоотношениях с Арменией.

В нынешней ситуации мы должны понимать, что сейчас центры силы пытаются сколотить вокруг себя страны-союзницы. Сегодня Китай не проявляет каких-то ярко выраженных агрессивных намерений, но нельзя исключать, что если мировое противостояние достигнет определенного уровня, маленьким и средним странам придется выбирать между Западом и условным Востоком. Я просто процитирую мнение более опытных политологов, которые говорят об оси Россия-Китай-Иран, и соответственно, с противоположной стороны США и европейские западные центры. Это можно отнести в определенных моментах и к конспирологии, но в принципе небольшое напряжение это может вызвать и в нашем регионе, если нам придется делать выбор.