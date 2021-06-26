Раньше жители нашей страны могли увидеть лавандовые поля только во время заграничных путешествий, в телепередачах и на картинках. И их это зрелище поражало своей красотой, навсегда врезаясь в память. Особенно славятся выращиванием данной культуры Франция, Италия, Австралия, Болгария. Но в последние годы лавандовые поля появились и в Азербайджане, и площади под них постепенно расширяются. Специализируются на этом растении преимущественно Габала и Загатала, куда лаванду завезли из Болгарии. Первый сбор урожая приходится на конец июня.

Из лаванды в нашей стране преимущественно добывают эфирное масло, которое широко применяется в парфюмерной и косметической промышленности. Также выпускают чай с лавандой. Некоторые кондитерские стали даже предлагать торты, посыпанные цветами лаванды.

Лаванда считается несложным в выращивании растением, и хотя сверхдоходов такой бизнес не обещает, занять свою нишу можно. При этом владельцы лавандовых полей могут получать дополнительный заработок за счет посетителей. В период цветения такие поля привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов. Многие едут из столицы специально, чтобы посетить их и устроить там фотосессию. Если на некоторые поля вход свободный, то на других за него приходится платить. Сейчас многие местные гиды включают посещение таких мест в свою туристическую программу, и отбоя от желающих нет.

Вполне вероятно, что, когда пандемия коронавируса останется в прошлом, и в страну снова начнут приезжать туристы из других стран, их также заинтересует такая красота.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал # , что это одно из направлений агротуризма. И можно не только устраивать фотосессии на полях, но и привлекать к сбору урожая тех туристов, которым это интересно.

По словам Агаева, если говорить об агротуризме, то помимо лаванды, туристов могут заинтересовать и поля, где выращивают другие цветы. Там же они смогут приобрести готовую продукцию из них, если таковая имеется. При этом надо учитывать, что кто-то захотел бы задержаться там дольше, чем на пару часов. У них должна быть возможность остаться рядом с ночевкой, пусть даже в палатке. Такой туризм даст толчок для создания инфраструктуры рядом с полями, ведь приезжающим надо чем-то питаться и т.д.

По его мнению, лаванду можно выращивать и в Нагорном Карабахе, и в Исмаиллы. Сейчас есть заказ на выращивание лаванды, потому это растение стали активно выращивать. В противном случае, за это дело многие не рискнули бы браться.

«Производство эфирного масла всегда выгодно. Можно производить не только масло, но и различные косметические средства, в первую очередь мыло, а потом предлагать его как на местном, так и зарубежном рынке. Лаванду можно добавлять в соль для ванной, крема и т.д»,–сказал он.

Лаванда является растением-медоносом, а значит параллельно необходимо развивать пчеловодство. Лавандовый мед ценится за свои вкусовые качества и за пользу. Кстати, ранее в Центре пчеловодства в Геранбойском районе в рамках пилотного проекта были посажены кусты лаванды и розмарина.

Экономист Фуад Ализаде отметил, что это новая для нашей страны ниша, которая уже показала, что является успешной. По его словам, климат Азербайджана подошел для выращивания лаванды, и эта сфера может привлечь новых инвесторов.

Он также подчеркнул, что совмещение производства и туризма– не редкость. Такое практикуется, например, на верблюжьих и страусовых фермах. Подобное совмещение приветствуется и должно только поощряться.