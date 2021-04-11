Глава МИД Италии обсудит с госсекретарем США борьбу с COVID-19 и отношения с Россией и КНР

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Вашингтон, где в понедельник у него запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает в воскресенье газета La Repubblica, отмечая, что итальянский министр — первый из европейских, которого принимает новая американская администрация.

По данным издания, ссылающегося на источники в МИД республики, в ходе переговоров будут затрагиваться вопросы из повестки дня «двадцатки», в которой председательствует Италия, проблемы обеспечения вакцинами и борьбы с пандемией, а также международные темы, такие как отношения с РФ и Китаем, а также ситуация на востоке Украины, где наблюдается обострение конфликта. Кроме того, как пишет издание, Ди Майо попробует привлечь американскую фармацевтическую промышленность в Италию на фоне намерения США перебазировать свои предприятия, в том числе по производству вакцин, которые находятся в Китае. Ди Майо также встретится с главным американским эпидемиологом Энтони Фаучи.

Формально поездка приурочена к 160-летию установления дипломатических отношений между странами. В опубликованном ранее совместном письме Ди Майо и Блинкен выступили за укрепление отношений ЕС и США на всех уровнях и придание им нового импульса, а также заявили об общих совместных глобальных целях и ценностях.